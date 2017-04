Canet: "En la curva 19 he acelerado un poco antes y ahí he cometido el error"

El piloto español del equipo Estrella Galicia 0,0, Aaron Canet, explicó que en la curva 19 aceleró "un poco antes" y cometió el error que supuso que se cayera cuando era líder de la carrera de Moto2 y que Romano Fenati acabara ganando el Gran Premio de Las Américas.

"He tirado un poco más buscando sacar unos metros de ventaja; en la curva 19 he acelerado un poco antes y ahí he cometido el error; me he caído y ahora sólo espero que en Jerez las cosas vayan mejor", explicó el valenciano.

Canet apuntó que había conseguido escaparse en la "primera parte de la carrera". "Habíamos conseguido escapar en la primera parte de la carrera; tenía ya un segundo de ventaja y estaba rodando bastante cómodo. Después ha aparecido la bandera roja y según hemos vuelto a salir [Romano] Fenati ha intentado frenarme, pero le resultaba complicado porque yo tenía un ritmo mucho más rápido", afirmó.

Añadió que pese a la caída se queda con "lo fuertes" que han sido durante el fin de semana. "Debemos quedarnos con lo fuertes que hemos sido este fin de semana. El comportamiento de la moto ha sido perfecto y yo he cometido un error del que tengo que aprender", señaló.

Su compañero de equipo, el italiano Enea Bastianini, que terminó cuarto (+4.673), aseguró que estaba "satisfecho" porque ha "conseguido estar en el grupo de delante" durante todo el Gran Premio de Las Americas. "Estoy satisfecho porque he conseguido estar en el grupo de delante. He rodado toda la carrera al límite, me he entretenido luchando con [John] Mcphee en el grupo y luego he podido llegar hasta [Jorge] Martín. Sabía que el último sector me costaba un poco pero, aun así, he intentado con todo mi esfuerzo pasarlo aunque me he ido largo. No obstante, estoy contento, ha sido una carrera bonita y espero que sigamos en esta línea", aseguró.