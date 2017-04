Márquez: "He regresado a la lucha por el Mundial"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) se mostró "contento" por "regresar" a la lucha por el Mundial este domingo en su victoria en el Gran Premio de Las Américas, donde se benefició además de la caída de Maverick Viñales (Yamaha).

"He conseguido vencer y estoy contento de haber regresado a la lucha por el campeonato", afirmó tras la tercera prueba del Mundial, una cita en Austin donde sumó su quinta victoria seguida para estrenar la temporada y recortar distancias con el nuevo líder, Valentino Rossi (Yamaha).

Márquez alargó su idilio yanqui pero explicó la dificultad de su victoria, donde tuvo mucho tiempo por delante a su compañero de equipo, Dani Pedrosa. "Esta era una carrera crucial porque después de Argentina era importante volver de la mejor manera, así que estoy muy contento por este resultado. A pesar de que he ganado, ha sido difícil, porque la temperatura ha subido más que ayer", afirmó.

"Cinco minutos antes de la salida le he dicho a mis mecánicos: 'vale, vamos a utilizar el neumático duro', porque sabía que iba a exigir mucho del medio delantero. Al principio he tratado sólo de entender el límite del neumático, porque no lo probé mucho el viernes. Estaba detrás de Dani cuando he visto que él estaba sufriendo un poco y Valentino se acercaba, así que me he dicho: 'momento de ir a por todas'", finalizó.