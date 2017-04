Pedrosa: "Ha sido difícil gestionar el neumático delantero"

El piloto español de MotoGP Dani Pedrosa (Repsol Honda) reconoció que sufrió en el tramo final del Gran Premio de Las Américas para "gestionar el neumático delantero", lo que le hizo finalmente perder la segunda posición en favor de Valentino Rossi (Yamaha) y terminar tercero, pese a lo cual celebró una gran carrera.

"Estoy contento, porque hemos dado algunos pasos adelante y el fin de semana en general ha sido positivo. Hemos hecho algunas mejoras en las últimas carreras y también he acabado más arriba en los resultados de los entrenamientos", afirmó.

"La sesión cronometrada no fue todo lo bien que me hubiese gustado, pero hoy hemos podido hacer una buena salida y llegar delante en la primera curva. Hacía tiempo que no lo conseguía; he podido liderar la carrera durante unas vueltas y eso es bueno", añadió.

La esperada dureza del trazado de Austin (Texas) pasó factura a Pedrosa. "Al final ha sido difícil gestionar el neumático delantero. He notado que el lado derecho se había gastado, así que no he podido evitar que Valentino [Rossi] me adelantase. Después de la caída en Argentina quería evitar que se me cerrase de nuevo la dirección, así que he intentado terminar", finalizó.