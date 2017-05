Fernando Alonso: "Cada fin de semana lo mismo, es frustrante"

Quería irse pronto, justo después de terminar la carrera había un coche esperando a Fernando Alonso para ir al aeropuerto de Sochi. Pues bien tuvo tiempo de sobra. Y es que Fernando Alonso no pudo ni tomar la salida en el GP de Rusia (Clasificación de la carrera, del Mundial de pilotos y de constructores).

"No teníamos la potencia normal, me dijeron que cambiara cosas en el volante para recuperar el sistema ERS pero no hubo manera. No hemos podido ni participar en la carrera", decía pasados unos minutos del abandono antes las televisiones el piloto español, algo más tranquilo tras el lógico enfado inicial.

¿El problema en Sochi?:

"Hasta que no llegue el coche no tendrán la respuesta exacta, pero wea lo que se aserá un problema con la unidad de potencia. No hemos terminado aún ni una carrera y en esta ni hemos salido".

Eso sí, el asturiano pese al enfado era bastante comprensivo:

"Son cosas que pasan, cosas del deporte. En cuanto a mí llegó al gran premio para pilotar lo más rápido posible, ayudo al equipo en lo que pudo y luego me vuelvo a casa. El próximo es Barcelona, pero cuando llegas y no puedes correr, qué vas a hacer".

Aunque después ante los medios internacionales fue algo más duro:

"Yo hago mi trabajo, pero hay alguien que no lo está haciendo"

LA CARRERA

El piloto finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) ha conseguido la primera victoria de su carrera deportiva en la Fórmula 1 al superar la presión del alemán Sebastian Vettel (Ferrari) en las últimas vueltas y alzarse con la primera posición en el Gran Premio de Rusia, cuarta cita del Mundial, en la que el español Fernando Alonso (McLaren) ni siquiera pudo comenzar la carrera y Carlos Sainz (Toro Rosso) terminó puntuando al ser décimo.

El piloto de Mercedes consiguió, en su cuarta carrera a bordo de la 'flecha plateada', su primer triunfo en el circuito. El escandinavo adelantó con una gran salida a Vettel y comenzó a empujar hasta el final para mantenerse por delante y obtener su objetivo primordial, que no era otro que el triunfo. Sin embargo, tuvo que aguantar las embestidas del Ferrari en los últimos compases. El podio lo completó su compatriota Kimi Raikkonen, que consiguió mantener a raya al tricampeón del mundo, el británico Lewis Hamilton (Mercedes).

Por su parte, las sensaciones de los españoles fueron agridulces. Mientras que Carlos Sainz hizo un trabajo serio para terminar puntuando una carrera más, y ya van tres de cuatro en lo que va de temporada, Fernando Alonso ni siquiera pudo tomar parte en la salida en Sochi por problemas con la alimentación de su batería. Es la cuarta carrera consecutiva que no puede acabar el piloto asturiano, tras no conseguirlo en Australia, China y Baréin.