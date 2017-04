Vettel: "Hemos intentado todo lo que hemos podido, pero perdimos la carrera en la salida"

El piloto alemán Sebastian Vettel (Ferrari) dijo que había perdido la carrera "en la salida" a pesar de intentar "todo" lo que su equipo pudo a lo largo de la misma, tras terminar en segunda posición en el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1, cuarta cita del Mundial, que se ha disputado este domingo en el Autódromo de Sochi.

"No hemos conseguido salir por delante tras la parada, pero salimos con neumáticos más frescos. Es verdad que había una distancia con Kimi por detrás, y consideramos importante poder extenderlo todo lo posible a ver si Bottas tenia algo de problemas con el tráfico. Hemos intentado todo lo que hemos podido, pero hemos perdido la carrera en la salida", recalcó el tetracampeón del mundo en declaraciones tras la ceremonia del podio.

Sobre su última vuelta y cómo el brasileño Felipe Massa (Williams) le estorbó mientras era doblado, Vettel quiso restar importancia al suceso. "He intentado todo para poder adelantar a Bottas y pensé que podría haber alguna oportunidad en esa recta y pensé que iba a levantar el pie en la vuelta tres y que luego me iba a dejar adelantar, pero no estaba seguro de lo que iba a hacer y he perdido algo de tiempo, pero no importa", dijo al respecto.

Para el piloto alemán, lo más importante de la carrera fue la victoria de Valtteri Bottas (Mercedes) ya que era "su primera victoria" en la Fórmula 1. "Es el hombre de la carrera y es su día", comentó antes de añadir que ganó la carrera gracias a su impecable salida y al ritmo que mantuvo "en el primer 'sting'".