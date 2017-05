Oriol Serviá: "Creo que puedo estar mano a mano con Alonso en la última vuelta luchando por ganar"

El piloto español de IndyCar Oriol Serviá (Rahal Letterman Laningan) expresó su confianza en tener un pulso con Fernando Alonso por lograr su primer triunfo en las míticas 500 Millas de Indianápolis, que se disputarán el próximo 28 de mayo, y calificó la participación del asturiano como la "noticia más impactante del motor en los últimos 30 años".

"Toda esta atención por Alonso 'engancha' con el año que tengo mejor coche. Tengo posibilidades de ganar. Creo que existen posibilidades de que estemos los dos en la última vuelta luchando mano a mano por ganar", manifestó Oriol Serviá, cuyo mejor puesto fue un cuarto en 2012, en una entrevista concedida a Europa Press.

El piloto de Pals, afincado en Miami, subrayó que las 500 Millas de Indianápolis son una "carrera muy especial" y ve con posibilidades de victoria a Alonso. "Si Fernando viniera a cualquier otra carrera, aunque fuera Long Beach, que es una carrera urbana que es más lo que sabe hacer, apuesto todo que no puede ganar. Pero en las '500', que estás 10 días entrenando, va a poder adaptarse al coche, al circuito y está en un superequipo que ha ganado dos de las tres últimas ocasiones", dijo.

Además, Alonso cuenta con 5 compañeros de equipo que le permitirán, según él, empezar con una buena 'puesta a punto'. "Sólo se tiene que concentrar en qué es conducir en un oval, qué significa lo del tráfico. Al segundo día se va a sentir en casa. Un coche de éstos está hecho para ir en un oval, para girar a izquierda. Llegas a 380 (kilómetros por hora), pero el coche se agarra", manifestó.

El principal problema para el piloto de McLaren será acostumbrarse al tráfico -la carrera la disputan 33 monoplazas-. "El no está acostumbrado a eso aerodinámicamente. Pero tiene 10 días para aprender. Puede ganar. La noticia es la más impactante en el motor en los últimos 30 años. Las circunstancias no se dan normalmente y que a un piloto en activo los patrocinadores le dejen ir y que la marca le deje, no se da. Que todo esto pasara y que Fernando lo quiera hacer me parece alucinante", explicó.

Las 500 Millas son una carrera que exige también "mucha paciencia". "Son 500 Millas, tres horas y media de carrera, siete u ocho 'pit stops', tienes que pensar en las últimas diez vueltas. No importa mucho la salida, solo tienes que pensar en el final. En Fórmula 1 es imposible ganar sin una buena salida. Alonso es un piloto muy listo", analizó.

En este sentido, Serviá se siente cómodo pese al revuelo que ha creado el concurso de Alonso en un mundo en el que él lleva cerca de 20 años. "Ahora está toda la atención porque viene Fernando, lógico. A mí me da la oportunidad de brillar, si lo hago bien. Y a mucha gente, de entender lo que son las 500 Millas. Yo por algo llevo 20 años adicto. La carrera tiene mucha 'coña', son 350.000 espectadores, una carrera muy divertida, que engancha", recalcó.

"ES UN LAVADO DE IMAGEN PARA HONDA" Oriol Serviá explicó que los motores Honda siempre han sido fiables y han sumado triunfos en Estados Unidos y el Campeonato del Mundo de Fórmula 1. "Siempre ha sido una gran marca. De hecho, Honda se define no como una marca de coches como una marca de carreras que hace coches. En Fórmula 1 han ganado un montón carreras, pero ahora llevan 3 años muy mal", destacó.

Así recordó que en Estados Unidos lograron el triunfo en las 500 Millas el año pasado y este 2017 tiene mejor motor que Chevrolet. "Es una forma de decir que nosotros también sabemos hacer motores. Sin duda es un lavado de imagen. Los Honda lo haremos bien en la carrera", aseguró.

A su juicio, existe un 'pelotón' de 16 coches que tienen material muy parecido para poder ganar. "La pista al final de la carrera no tiene nada que ver porque los coches van dejando resto de goma", señaló el catalán, que cumplirá 200 carreras en IndyCar en Indianápolis a finales de este mes.

Lo que tiene claro es que el salto a la Fórmula 1 es algo ya del pasado. "Empecé soñando con la Fórmula 1, pero tengo 42 años y ese sueño se ha pasado. Lo que sí tengo muchas ganas de correr con Fernando, el único bicampeón del mundo que tenemos. Como llevo 20 años allí y nunca lo había hecho... Pensaba que iba a correr en karts con él y va y me viene a las 500 Millas, que es mi carrera. Es fantástico", celebró.

Igualmente, afirmó que no ve a Alonso disputando una campaña completa en las IndyCar Series. "Nunca hará una temporada entera, pero sí apuesto a que no serán sus únicas 500 Millas. Creo que le va a gustar, le va a enganchar y hará otras", pronosticó.

Asimismo, Serviá desveló que se ha estado escribiendo con Alonso desde que anunció que iba a disputar la carrera en Indianápolis y que este miércoles le escribió después de su primer test. "Cuando se bajó del coche me dijo: 'Me habéis engañado todos. Esto es mucho más estrecho de lo que me habíais dicho. Estáis locos'", dijo.

Por otro lado, no se ha sorprendido por el rendimiento del asturiano en esa prueba. "Es un proceso que está establecido. Todo el que empieza tiene que hacerlo exacto como él lo hizo. Lo ha hecho bien, pero es que lo hará bien porque tiene un buen equipo. Es un 'supercrack' y estará delante", sentenció.