Miller: "Me he sentido cómodo en mojado"

El piloto australiano de MotoGP Jack Miller (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha reconocido que se ha sentido "cómodo" en mojado en la primera sesión de entrenamientos libres de este viernes en el Gran Premio de España, en una jornada en la que ha concluido con el segundo mejor tiempo global, y ha afirmado que eso le da "confianza" para afrontar la calificación.

"Me he sentido realmente cómodo esta mañana en mojado y he terminado muy contento por haber podido acabar entre los tres primeros. El inicio de la sesión de esta tarde ha sido un poco complicado porque seguía habiendo demasiados parches húmedos. Pero al final estaba completamente seco y he terminado contento con mi mejor tiempo", indicó en declaraciones facilitadas por su equipo.

En este sentido, el piloto oceánico, resaltó que el tiempo de 1:39.964 supone el mejor que ha conseguido en todas sus visitas a Jerez. "Además lo he hecho solo, rodando cómodo y con confianza en las posibilidades de mi moto en este circuito", explicó.

"He tenido muy buenas sensaciones con la rueda delantera y puedo poner la moto donde quiero sin acercarme demasiado al límite. Ha sido la mejor manera de empezar el fin de semana y espero que nos sirva para seguir creciendo y lograr un buen resultado el domingo", finalizó.

Por su parte, su compañero de equipo, el español Tito Rabat, reconoció que le faltó "confianza" bajo la lluvia, algo que sólo le ha permitido ser decimoséptimo este viernes. "Me faltaba un poco de confianza en mojado esta mañana y hemos realizado muchos cambios en la puesta a punto, sobre todo en la electrónica", subrayó.

"Hemos progresado bastante con la moto en lluvia, así que ahora somos más optimistas con mi potencial en agua para el futuro. En el FP2 he tenido buenas sensaciones y me ha sorprendido el ritmo en las primeras vueltas", continuó el campeón del mundo de Moto2 en 2014.

Además, el catalán aseguró que algunos pilotos se volvieron "locos" con la pista mojada, ya que "todavía había muchos parches de agua y en algunas zonas era bastante peligroso". "Yo me lo he tomado con calma. En mi última salida he tomado más riesgos, pero tampoco tenía mucho sentido apretar muy fuerte en esas condiciones. Hemos visto varias cosas buenas para la puesta a punto y estoy seguro de que con mejores condiciones podremos ir más rápido en lo que resta del fin de semana", concluyó.