Rossi: "No conseguimos ser competitivos en seco"

El piloto italiano Valentino Rossi (Yamaha) reconoció que todavía no son competitivos en seco en el Gran Premio de España, cuarta prueba del Mundial que se disputa este domingo en el circuito de Jerez, después de conseguir el duodécimo mejor tiempo tras las sesiones de entrenamiento de este viernes.

"Ha sido un día difícil porque no conseguimos ser competitivos en seco todavía. Tenemos muy claro que nos queda mucho trabajo por hacer aún. Esperemos que sábado y domingo mejoren las condiciones y logremos una puesta a punto más positiva", admitió el líder del Mundial.

"Respecto a las pruebas con el carenado, no hemos notado mucha diferencia con respecto al otro, no tenemos claro si lo utilizaremos mañana", añadió Rossi, que no quiso ofrecer muchas pistas de cara a la sesión de calificación de este sábado.