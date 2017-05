Àlex Márquez: "La estrategia ha salido como queríamos"

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha asegurado que la "estrategia" ha salido como esperaban y que por eso ha conseguido la pole en el Gran Premio de España, y ha afirmado que cuentan con el "ritmo" suficiente para poder luchar por el triunfo en la carrera del domingo.

"Estoy muy contento, la estrategia ha salido como queríamos, tirando al principio, porque con el calor es difícil al final. Con estos motores de serie todo se calienta mucho y corre bastante menos. Para mañana tenemos ritmo, así que intentaremos darlo todo y hacer disfrutar a la afición, que hoy me ha dado un plus", señaló a Movistar MotoGP tras la sesión.

Por otra parte, el de Cervera explicó el incidente que le obligó a abandonar antes de tiempo. "He tenido mucha suerte al final, ha sido todo muy extraño. He tenido eso con Gardner, es culpa de los pilotos que intentan buscar rueda; yo me he apartado para que tiraran. Venía Gardner, no sé por qué, por fuera de la pista, muy rápido, y he sentido el pinchazo", concluyó.