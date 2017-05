Alonso: "No podemos centrarnos en el rendimiento hasta que no hayamos resuelto la fiabilidad"

El piloto español Fernando Alonso (McLaren) se ha mostrado "muy emocionado" por volver a disputar "la carrera de casa" en Barcelona, pero ha vuelto a mostrarse prudente con las expectativas de su equipo, subrayando que no pueden centrarse en el "rendimiento" hasta que no hayan "resuelto los problemas de fiabilidad".

"Después de una racha de carreras difíciles para nosotros, no estoy seguro de lo que podemos esperar de este fin de semana. Estamos esperando algunas piezas nuevas que llevamos a cada carrera, pero en realidad no podemos centrarnos demasiado en el rendimiento hasta que no hayamos resuelto nuestros problemas de fiabilidad. Ese siempre es nuestro enfoque", explicó Alonso en declaraciones facilitadas por su equipo.

El asturiano apuntó que "el equipo está trabajando extremadamente duro para llegar hasta el fondo de los problemas" que está sufriendo en este inicio de temporada. "Tengo la esperanza de que podamos tener una carrera tranquila y un fin de semana con muy pocos problemas", deseó, centrando su foco en el sábado.

"Para mí, la calificación ha sido una sesión interesante en los últimos grandes premios y espero que podamos repetirlo en Barcelona, pero lo más importante será maximizar en la carrera cualquier mejoría que logremos el sábado", destacó.

En cualquier caso, Alonso reconoció sentirse "muy emocionado por regresar a Barcelona para el Gran Premio de España". "Es la carrera de casa, he tenido muy buenos momentos allí, y el ambiente siempre es una locura. Pasamos mucho tiempo allí en las pruebas de pretemporada, pero no hay nada como la emoción de las carreras delante de los aficionados. Es una sensación muy especial", agradeció.