Àlex Márquez, "contento" tras sus dos jornadas de pruebas en MotorLand

El piloto español de Moto 2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) se mostró "contento" tras completar este miércoles y jueves dos jornadas de pruebas en el circuito de MotorLand Aragón, unos test "positivo" también para su compañero Franco Morbidelli.

Según ha informado el equipo, Márquez, que ganó el Gran Premio de España en el circuito de Jerez y es cuarto en la general, probó "un chasis modificado que el equipo había pedido" para "hacer pruebas comparativas con el chasis estándar", que es el que ha usado en las cuatro carreras que han disputado hasta la fecha. Además, Márquez hizo pruebas con una "nueva horquilla Öhilins con el chasis normal", y los resultados fueron "positivos".

El de Cervera se mostró "contento" tras la segunda jornada de pruebas en Aragón. "Sobre todo porque he podido confirmar que la dirección que tomamos con la moto en las cuatro primeras carreras era la correcta, y porque seguimos trabajando por el buen camino. Hemos probado muchas cosas en la moto, así que no ha sido posible salir a buscar una vuelta rápida, especialmente hoy con la lluvia, pero el ritmo ha sido muy bueno y he tenido las mismas buenas sensaciones que en Jerez, con todo saliéndome muy fácil", expresó.

Márquez también se refirió a su próxima carrera, que será en el circuito francés de Le Mans. "El circuito ha sido reasfaltado, pero en el pasado siempre ha sido un circuito que se me ha dado bien y por eso vamos a Francia dispuestos a apretar fuerte para buscar un buen resultado como el de Jerez", añadió.

Por su parte, Mobidelli, que es líder con 9 puntos más que Luthi y campeón en las tres primeras carreras del Mundial, también probó "la nueva horquilla Öhlins, además de un gran número de ajustes de suspensión y geometría del chasis" en su Kalex. Según comunicó el equipo, el italiano terminó "contento con los progresos realizados", a pesar de las tormentas con lluvias intermitentes que interrumpieron la acción durante el segundo día de test.