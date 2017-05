Hamilton: "Tenemos un coche rápido, pero también sufre en muchas áreas"

El piloto inglés Lewis Hamilton (Mercedes) ha señalado que su coche no ha dejado de ser "rápido" esta temporada, pero que "también sufre en muchas áreas" debido a "muchas pequeñas cosas que acaban sumando, nada en particular", una situación que confía en mejorar este fin de semana en el Gran Premio de España.

"Hemos hecho un profundo análisis de lo ocurrido en Rusia y sé que hemos aprendido de esta experiencia. Tenemos un coche rápido, pero también sufre en muchas áreas. Estamos mejor ahora, asumo que será así, pero hay muchos retos. Intentaremos hacer mucho trabajo mañana para poner el coche en el sitio adecuado", analizó Hamilton en la rueda de prensa en Montmeló.

A la hora de analizar los problemas de su coche, explicó que "son muchas pequeñas cosas que acaban sumando, nada en particular". "No hay una cosa en concreto, simplemente hay varias que nos han llevado en una dirección equivocada. Debería ir mejor ahora, pero es un problema de neumáticos y el margen para trabajar con ellos es muy pequeño", reconoció.

En cuanto a la victoria en Sochi de Valtteri Bottas (Mercedes), la primera del nórdico en la F1, el británico subrayó que "por supuesto que es un aspirante al título", ya que considera a su compañero "un competidor increíble" y que "ya lo era antes de llegar al equipo".

"Había algunas ideas preconcebidas sobre su rendimiento y ha demostrado a todos los que pensaban así que estaban equivocados. La lucha va a seguir y hemos comenzado está relación con una buena base, con mucho respeto, y eso va a continuar (...) No fue una sorpresa que consiguiera la victoria en Rusia. Me alegré mucho, nos sirvió para batir a Ferrari en el Mundial de constructores. Me hubiera gustado completar el doblete, quizá lo consigamos este fin de semana", deseó.

Además, a Hamilton se le recordó su choque el año pasado con Nico Rosberg que provocó el abandono de ambos. "En realidad no aprendí mucho. Fue un accidente de carrera y he tenido varios en mi carrera, solo fue uno más. Superamos aquello, quizá no con la facilidad que nos hubiera gustado, y gané muchas carreras después de eso", recordó el británico, que compareció acompañado por su perro Roscoe. "Creo que nadie había traído un perro a la rueda de prensa, así que ya he hecho algo nuevo", añadió entre risas.