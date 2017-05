Sainz: "Estar el 12 en casa no es suficiente"

El piloto español Carlos Sainz (Toro Rosso) ha comentado este sábado tras quedar duodécimo en la sesión de calificación del Gran Premio de España que el resultado "no es suficiente" al ser la carrera de "casa" y donde mejor debería haber ido su monoplaza, aunque ha remarcado que saldrá a "remontar" y a darlo todo para intentar meterse en los puntos.

"Ojalá elegir neumático nos dé un extra en la salida y podamos remontar. Mañana saldré a tope, con ganas de remontar y sacar algún puntito. No me gusta estar el 12 en casa, uno de los circuitos donde mejor tendríamos que ir, estar el 12 no es suficiente", aseguró a los medios tras la Q2.

Sainz, sexto el año pasado en carrera en el GP de España, cree que este domingo la carrera se decidirá en parte con la salida. "Mañana la carrera se va a decidir en la salida y 'pit stops', adelantar va a ser muy difícil pero vamos a darlo todo", se sinceró.

"Está todo está muy apretado, a la que algo no va como tiene que ir se nota. Hacer algo más de lo que hemos hecho hoy es muy difícil. Todo el fin de semana viéndonos 'justitos' para la Q3, máximo se podía llegar con un coche si otros fallaban. Hemos visto a Force India ganar medio segundo, Haas también, y nos hemos quedado fuera por poco", lamentó.

Y es que su Toro Rosso, pese a las mejoras, no dio el paso adelante que era necesario para estar más arriba. "Sin ese paso adelante sabía que estaríamos más atrás de lo que estamos hoy. El coche va mejor hoy, pero no tenemos en cuanto a motor lo que tienen los demás y nos vamos para atrás. Personalmente muy contento con la Q que he hecho, miro al otro coche siempre. Más de lo que he hecho hoy no se podía hacer", argumentó.