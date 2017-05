Alonso, "contento": "Ayer una vuelta 'súper', hoy he acabado sin problemas mayores"

El piloto español Fernando Alonso (McLaren) ha señalado este domingo tras finalizar duodécimo el Gran Premio de España de Fórmula 1 en el Circuit de Barcelona-Catalunya, fuera de los puntos pese a salir séptimo, que está "contento" del fin de semana tras la "súper" vuelta de calificación y poder acabar su primera carrera del año, tras cuatro abandonos, sin "problemas mayores".

"No tenemos velocidad en recta y vas cayendo posiciones, te van adelantando. Es imposible defenderse o no es posible atacar. Contento del fin de semana, ayer una vuelta súper, hoy mi coche ha acabado sin problemas mayores, así que pasito a pasito", comentó en declaraciones a los medios tras la carrera.

Alonso comentó que arriesgó en una salida accidentada en la que Felipe Massa llegó a tocarle. "Al final no podemos coger puntos, seguramente en la salida perdimos muchas posiciones con el toque con Felipe, que no me vio, y yo estaba por el exterior. En ritmo de carrera sabíamos que no tenemos tanto como los coches de delante, aunque lo tuviéramos perdimos todas las opciones por detrás de Kvyat cuando salimos del 'pit stop'", lamentó en este sentido.

Por ello aseguró que, pese a esa séptima posición en la calificación, el cambio a mejor definitivo no llegará hasta que Honda haga los deberes y les brinde un motor competitivo. "El punto de inflexión vendrá cuando Honda traiga una evolución potente. De chasis no vamos mal para estar en Q3 y 'Top 10' de manera normal, nos falta potencia y fiabilidad. Ojalá se haya solucionado algo de fiabilidad, el coche ha terminado perfectamente", matizó.

"Es lo que toca (ser doblado a mitad de carrera). Es lo que repetimos cada fin de semana desde hace años, que estoy frustrado por no tener una máquina que te permita luchar delante. Son años de dificultades, pero llegarán mejores momentos y los buenos que he tenido los he disfrutado mucho", comentó sobre la sensación de, pese a contar con dos Mundiales, no poder luchar por estar en cabeza.

Por otro lado, en cuanto a las 500 Millas de Indianápolis, aseguró que viaja esta noche y que, pese al poco tiempo de descanso, intentará "pasarlo bien". "Mañana a las 12 de la mañana son los libres, tengo que estar en el circuito a las 9 mañana por la mañana. Nada, como digo voy a coger ahora el avión, toda la noche de viaje y aterrizo y me subo a otro coche en el óvalo. Queda una semana de entrenos, la crono y otros días libres de promoción. Llegaremos al domingo 28 con las fuerzas justas pero ganas de pasarlo bien", manifestó.