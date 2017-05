Sainz: "Es frustrante no poder adelantar a coches que llevan el motor del año pasado"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Toro Rosso) se ha mostrado satisfecho con su séptima posición este domingo en el Gran Premio de España, en el que ha partido desde la duodécima posición, aunque ha reconocido que fue "frustrante" no haber podido adelantar al Sauber del alemán Pascal Wehrlein, que rodaba con motor "del año pasado".

"Intentando adelantar a Wehrlein nos falta velocidad punta contra un motor que es el del año pasado. Os podéis imaginar lo frustrante que es para mí no poder adelantar a coches que llevan el motor del año pasado", declaró a Movistar F1 a la conclusión de la cita.

Aún así, el madrileño se mostró satisfecho con el hecho de haber entrado en los puntos. "Es para estar contentos, sobre todo porque ha sido una carrera todo el rato al ataque. Desde la primera vuelta a la última he intentado adelantar a los coches que tenía delante; he intentado de todo, pero de no ser por el accidente de la salida, donde podríamos haber ganado más puestos de no ser por el caos que se ha formado en la curva 2, en la que me he tenido que ir por fuera del circuito, hubiésemos podido acabar todavía mejor. Séptimo desde el 12 es para estar muy contento", indicó.

Por otra parte, quitó hierro al duelo que mantuvo con el danés Kevin Magnussen (Haas) durante la prueba. "Entiendo lo que ha hecho y probablemente hubiera hecho lo mismo. El que ha ido a por todas he sido yo, intentando adelantarle aunque fuese por la hierba, pero no me ha dejado espacio, que es comprensible", señaló, reconociendo que se han llegado a tocar "un par de veces".

Por otra parte, Sainz agradeció el apoyo en el Circuit de Barcelona-Catalunya, y destacó sus sensaciones en "la vuelta de entrada a boxes, delante de la afición, saludando a la grada". "Sé que sin ellos este séptimo puesto no sería posible", manifestó.

"Me ha dado tiempo a ver la grada, ahora al final he intentado ir lo más lento posible para agradecérselo. Espero que hayan disfrutado, porque acción ha habido durante la carrera, no suelen ser carreras divertidas aquí en el Circuit pero hoy hemos logrado que hubiera acción durante toda la carrera", continuó.

Por último, deseó mejoras para el próximo Gran Premio, en Mónaco. "En Mónaco deberíamos ir un poquito mejor que aquí, tampoco mucho porque son circuitos parecidos, pero hay menos tiempo a fondo. Ojalá podamos recuperar un poco de terreno en la 'qualy' y salir más adelante y podamos olvidarnos de estas remontadas que llevamos haciendo desde la primera carrera", concluyó.