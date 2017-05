Alonso: "De la F1 a este coche me he adaptado en una curva"

El piloto español Fernando Alonso (McLaren Honda Andretti) explicó que no fue difícil adaptarse a la Indy este lunes en su debut en las 500 millas de Indianápolis con la disputa del primer entrenamiento, escasas horas después de disputar el Gran Premio de España de Fórmula 1, al tiempo que valoró de manera muy positiva un día en el que pudo "dar pasos" importantes para aprender y conocer mejor la prueba.

"De estar en un F1 a hoy en este coche no me ha costado mucho tiempo. En la primera curva ya estaba adaptado. El test de hace dos semanas te recuerda cuando te subes al coche y estás sentado en esa posición diferente y parece que el cuerpo tiene memoria y sabe lo que va a hacer el coche. En la segunda curva ya estás a tope aunque hayas probado otro coche distinto hace 24 horas", afirmó.

El doble campeón del mundo de la Fórmula 1 centra la atención mediática de la mítica prueba en el óvalo de Indiana. Tras bajarse de su monoplaza el domingo en el Circuit de Barcelona-Catalunya, donde terminó su primera carrera del Mundial de F1, Alonso comenzó su aventura en la Indy que culminará en la carrera del día 28.

El asturiano fue el primero en comparecer en rueda de prensa, antes incluso que el más rápido, el piloto estadounidense Marco Andretti, después de terminar el entrenamiento general en decimonovena posición, con una velocidad máxima de 358 km/h, a poco más de medio segundo del primero. "Fue un buen día. Estaba un poco preocupado por la temperatura de la pista", indicó.

"Hacía mucho más calor que en el test que hicimos hace unas semanas, pero el coche ha estado tan bien como en el test. Pude hacer algunos cambios en la puesta a punto sin perder la confianza en el coche hasta los últimos 30 minutos que tuvimos algunos problemas con la suspensión trasera y no pudimos completar el programa. Estoy más contento que el primer día", añadió.

Alonso, que fue el mejor de los 'novatos' en las dos primeras horas de práctica reservadas para ellos, reconoció que le faltó algo más de acción con otros coches, la experiencia que necesitará el día de la carrera. "Me faltó rodar más con más coches, pero algo sí pude y fue divertido. Se acabó correr sólo", indicó, con una sonrisa, un Alonso que cambia de aires en medio de la complicada temporada.

"Hacía algo de viento y fue otra cosa que me preocupaba. En el coche no lo noté así que fue una cosa positiva también. En el test el viento por la tarde lo complicó pero hoy el coche funcionó bien en las cuatro curvas, sin grandes problemas", añadió. "La calificación (el 20 y 21 de mayo) no es muy importante. En mi caso quiero sentirme rápido y disfrutar, pero la prioridad es lograr la puesta a punto para la carrera", indicó.

Alonso es consciente de la necesidad de aprender rápido. "Hoy me sentí mejor en el coche. Pude comenzar a conducir yo el coche, pero tengo mucho por aprender, aunque dimos algunos pasos adelante. Lo más difícil será la carrera en sí, todo lo que pasa en una carrera como esta. Correr con tráfico, aprender los trucos para adelantar, cosas que sólo con experiencia puedes aprender y yo no tengo eso ni tiempo. Eres más débil en algunos aspectos y tienes que aprender en los próximos 12 días y usar otras cosas", finalizó.