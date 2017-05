Lorenzo: "Para mí Le Mans es una pista mágica"

El piloto español Jorge Lorenzo (Ducati) reconoció que el circuito de Le Mans, escenario a partir de este viernes del Gran Premio de Francia, es una "pista mágica" porque siempre ha logrado buenos resultados, y recalcó que aún queda "trabajo por hacer" pese al podio logrado en Jerez de la Frontera, aunque ya se siente "más natural" sobre la Desmosedici.

"Para mí esta siempre ha sido una buena pista, ya desde 2003 cuando conseguí mi primera fila y también he tenidos buenos resultados en todas las categorías, es mágica para mí. También parece un buen circuito para la Ducati por 'Dovi' (Dovizioso) e Iannone fueron competitivos el año pasado. A ver que tal el nuevo asfalto, la adherencia y el tiempo, que parece que puede llover", apuntó Lorenzo en rueda de prensa.

El balear viene de sumar su primer podio con la Desmosedici. "Ha sido un periodo complicado. Sólo llevamos cuatro carreras, pero se ha hecho largo porque estaba acostumbrado a tener buenos resultados y a no empezar desde tan atrás en la parrilla y tener que recuperar posiciones y sufriendo no ser competitivo", indicó.

"Pero nunca me he rendido, he creído en el potencial de la moto, aunque queda trabajo por hacer y para mejorarla. Me siento más natural pilotando y lo siento sobre la moto", añadió al respecto el pentacampeón del mundo.

Por ello, y porque "todo es posible en MotoGP", no renuncia a ganar en Le Mans. "Simplemente hay que tener la mente clara y centrarte en mejorar la moto y tu estilo. Todo eso junto hará que consigas un resultado al final del domingo", remarcó.

Finalmente, Lorenzo se refirió al test que hizo esta semana en Mugello (Italia), próxima parada del Mundial. "Estuvo con Michele (Pirro) y 'Dovi' y fue un buen test para estar algo más preparados para la carrera de allí porque para Ducati es importante hacer un buen resultado", sentenció.