Lorenzo: "Hoy he tenido sensaciones opuestas por la mañana y por la tarde"

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Ducati) dijo que tuvo "sensaciones opuestas por la mañana y por la tarde" tras la primera jornada de entrenamientos libres de cara al Gran Premio de Francia, donde logró el decimoséptimo mejor tiempo (1:41.947), a más de tres segundos del primero, Jack Miller, y añadió que este sábado confía en poder "encontrar el setting justo" que les permita "ser competitivos" independientemente de la meteorología.

"Hoy he tenido sensaciones opuestas por la mañana y por la tarde. Por la mañana, con poca agua, me he encontrado muy bien. Sin apretar al máximo he conseguido ser de los más rápidos con relativa facilidad, pero cuando se ha empezado a secar la pista hemos puesto el neumático de seco un poco tarde y no me he encontrado tan bien. Había algunos parches de agua, no he querido arriesgar y esto nos ha dejado fuera de la Q2 de momento", expresó el de Palma de Mallorca tras una jornada marcada por la lluvia intermitente.

"Por la tarde, en cambio, no me he sentido demasiado bien, había mucha más agua, no hemos encontrado la configuración ideal y notaba que me faltaba mucho agarre. Mañana veremos si podemos encontrar el setting justo que nos permita ser competitivos sea cual sea el estado del asfalto y del tiempo", concluyó Lorenzo, que es noveno en el Mundial y logró su mejor puesto en Jerez, donde fue tercero.