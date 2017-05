Miller: "Ha sido una caída muy fea y he tenido suerte de salir solo con algunas magulladuras"

El piloto australiano de MotoGP Jack Miller (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha resaltado su "suerte" de haber salido solo con "algunas magulladuras" de su escalofriante caída en la curva dos durante los Libres 4 en el Gran Premio de Francia, y ha podido subirse a la moto para conseguir en la Q2 la undécima plaza en la parrilla de salida.

"Estoy feliz de haber podido subirme a la moto en los cronometrados a pesar de no encontrarme al 100% después de la caída en el FP4. Ha sido una caída muy fea y he tenido suerte de salir solo con algunas magulladuras. En la curva uno se me ha bloqueado un poco la rueda delantera y me he ido directo al muro, cuando he visto que no iba a parar, me he tirado antes de darme contra el muro", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

En este sentido, el oceánico explicó que sufrió las consecuencias en la calificación. "En la Q2 he ido rápido en mi primera salida, pero mi mano no estaba perfecta tras la caída y he sufrido para frenar la moto en la última curva y he tocado el piano. Una lástima pero con un poco de hielo en la mano y la rodilla para bajar la inflamación, mañana estaré listo para la carrera", indicó.

Por su parte, su compañero de equipo, el español Tito Rabat, que partirá vigésimo segundo, reconoció la dificultad de correr este sábado en el trazado galo. "Las condiciones han sido muy difíciles, no solo por el trazado de este circuito, también con el tiempo, la lluvia y la pista medio húmeda en los entrenamientos libres", manifestó.

"Hasta en los cronometrados han caído algunas gotas, pero he mejorado para hacer mi vuelta rápida. He tenido unos cuantos sustos y casi me caigo en mi segunda salida, pero teniendo en cuenta que casi no hemos dado vueltas en seco, creo que no ha ido mal. Ahora tengo que centrarme en hacer una buena carrera", concluyó.