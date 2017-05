Morbidelli: "Mi ritmo para la carrera es muy fuerte"

El piloto italiano de Moto2 Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) aseguró que ha demostrado que durante todo el fin de semana su "ritmo para la carrera es muy fuerte" haciendo un tiempo de 1'36.649 de cara al Gran Premio de Francia que se celebrará el domingo (12:20).

"He demostrado durante todo el fin de semana que mi ritmo para la carrera es muy fuerte. Será una carrera larga con 26 vueltas y sé lo fuerte que es aquí en Le Mans Lüthi. Pero estoy seguro de poder luchar fuerte y lo más importante, después de salir sin puntos de Jerez, será terminar la carrera", señaló.

"Hoy de verdad quería hacer la pole position, pero he apretado muy fuerte al final de la sesión y he cometido varios fallos que me han costado caros. Pero aun así sigue siendo algo muy positivo estar en la primera línea de la parrilla", afirmó.

Por su parte, su compañero de equipo el piloto español Alex Márquez, que saldrá sexto con un tiempo de 1'36.884, apuntó que "terminar sexto después de dos caídas es positivo" porque a pesar de esto sus "sensaciones en la moto" era buena y va con "mucha confianza". "Podríamos decir que hoy ha sido un día en el que ha pasado de todo. Terminar sexto después de dos caídas es positivo, porque a pesar de las caídas, mis sensaciones con la moto son buenas y tengo mucha confianza. Será importante descansar bien esta noche y dormir bien porque mi cuerpo hoy se ha llevado muchos golpes. No me duele mucho cuando estoy sobre la moto, pero cuando camino me molesta un poco. La adrenalina de la carrera hará el resto, y creo que puedo luchar otra vez por las posiciones de honor", explicó.