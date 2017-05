Viñales: "Siempre me he sentido muy cómodo en esta pista y hoy se ha demostrado"

El piloto español Maverick Viñales (Yamaha) ha asegurado que este sábado se ha "demostrado" que corre "muy cómodo" en Le Mans, donde ha conseguido la pole para la carrera de MotoGP del Gran Premio de Francia, y ha afirmado que la moto "funciona muy bien".

"Siempre me he sentido muy cómodo en esta pista y hoy se ha demostrado", declaró a Movistar MotoGP a la conclusión de la Q2. "Estoy muy contento porque el equipo ha hecho un gran trabajo y la moto funciona muy bien", añadió el catalán.

Además, el de Yamaha valoró el funcionamiento de las gomas durante la jornada del sábado. "Está difícil, porque en el neumático delantero dudábamos mucho entre el medio y el 'soft'. En los Libres 4 me he sentido muy cómodo con el neumático medio, pero no estaba seguro de ponerlo, porque igual con goma nueva empujaba mucho", concluyó.