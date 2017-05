Canet: "Hemos hecho una remontada increíble"

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) ha asegurado que han protagonizado una "remontada increíble" para lograr la segunda posición en la carrera del Gran Premio de Francia, que le consolida en la tercera plaza del Mundial, y ha reconocido que ha vivido "algún momento de máxima tensión", pero que desde su caída en Austin ha aprendido a "tener calma".

"Ha habido algún momento de máxima tensión, ya que me he quedado rezagado en el segundo grupo, pero es una cosa que aprendí en Jerez, después de aquella de Austin: tener calma y atacar de cara al final. Me he intentado colocar lo mejor posible, estaba segundo. Darryn se ha caído en la última vuelta, y he intentado cerrar huecos lo mejor posible. Una segunda posición es increíble, es un circuito que me encanta y hemos pegado una remontada increíble", declaró a Movistar MotoGP.

El valenciano analizó el desarrollo de la prueba hasta el incidente que provocó la caída de una veintena de pilotos y la repetición de la salida. "Al principio, tenía la intención de intentar remontar, pero la primera chicane no la he cogido totalmente bien, y en la segunda vuelta han empezado a caer pilotos. He intentado ir con muchísima suavidad, pero a la mínima que pisé el aceite, que no se veía con el asfalto nuevo tan negro, me he caído. He podido arrancar la moto a la primera, una cosa que aprendí el año pasado. Hubo bandera roja, un poco caótico todo", recordó.

"En la segunda salida lo he hecho mejor, me he colocado octavo, he intentado remontar posiciones, pero es el Mundial y no es tan fácil. Después, han imprimido un fuerte ritmo Fenati y Jorge Martín, que se han caído primero uno y después el otro, y Joan -Mir-, que ha intentado ir a por ellos y nos ha sacado un pequeño 'gap', y este ha ido aumentando hasta el final de carrera", concluyó.