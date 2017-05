Fernando Alonso entró en el ‘Fast 9’ y luchará por la pole en Indy

Con cuatro horas de retraso sobre el horario previsto por culpa de una fuerte tormenta empezó la clasificación para las 500 Millas de Indianápolis.

El programa quedó alterado y los 33 pilotos sólo dispusieron de una oportunidad para acceder a la ‘fast nine', ronda en la que los nueve mejores tienen el derecho de competir este domingo por la ‘pole': cuatro vueltas, con la media de velocidad para situarse en la clasificación.

Fernando Alonso no parecía nervioso mientras esperaba su turno y hablaba con miembros del McLaren Honda Andretti. "La prioridad es divertirse. Es mi primera clasificación...", decía a las micrófonos de televisión.

Sin embargo, el objetivo del bicampeón mundial de Fórmula 1 en su primera incursión en la Indycar no era otro que acabar entre los nueve mejores, entrar en la ‘Fast Nine Shootout' de este domingo. Los seis días de entrenamientos previos le han enseñado al piloto asturiano que "en el óvalo no puedes hacer dos vueltas iguales, hay que improvisar vuelta tras vuelta".

Salió en la décimoquinta posición de la clasificatoria. Tras pilotos mucho más experimentados que él en la disciplina, como Scott Dixon, cuatro veces campeón de la Indycar, Will Power, Tony Kanaan o el propio compañero de equipo de Alonso, Ryan Hunter-Reay. Y Fernando realizó un buen pilotaje para situarse en la cuarta posición, sólo superado, por este orden, por Dixon, Power y Alexander Rossi.

"Ha sido un día corto e intenso", describió Alonso, "no estoy del todo contento de cómo he pilotado pero espero tener suerte y estar entre los nueve mejores, entrar en el ‘fast nine' y luchar mañana (por hoy) por la pole".

Recordar que, si lo logra, no será hasta las diez de la noche que Alonso intente conseguir el mejor tiempo en Indianápolis. Si acabara del 10 al 33 lucharía a partir de las 20.45 horas por su puesto en la parrilla.

Tras el pilotaje de Fernando, espectacular accidente del francés Sebastian Bourdais cuando iba a más de 372 km/h. El piloto francés no ha perdido la consciencia en ningún momento pero se le ha llevado a un hospital de Indianápolis para someterse a pruebas de reconocimiento. Un accidente que ha interrumpido la clasificación durante más de media hora.