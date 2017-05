Morbidelli: "Era importante hacer una buena carrera aquí después del mal domingo en Jerez"

El piloto italiano Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha resaltado la importancia de su triunfo para reparar el "mal domingo" que pasó en el Gran Premio de España, disputado en Jerez, tras su cuarta victoria de la temporada en la carrera de Moto2 del Gran Premio de Francia, quinta cita del Mundial disputada este domingo en el circuito de Le Mans.

"Estoy muy contento porque era importante hacer una buena carrera aquí después del mal domingo que tuve en Jerez. No tenía planeado ganar; sólo quería estar con Luthi, Bagnaia y Àlex porque ellos tenían mejor ritmo en los entrenamientos", aseguró el transalpino, que superó a Francesco Bagnaia (Kalex) y al suizo Thomas Luthi (Kalex), que concluyeron segundo y tercero, respectivamente.

Con esta victoria, Morbidelli confirmó su superioridad y dejó claro que el episodio de Jerez no ha minado su moral. Ahora, con un cuatro de cinco, aumenta su distancia al frente de la clasificación general a 20 puntos sobre el suizo Thomas Luthi (Kalex), 'poleman' del sábado. "Desde la salida he tenido confianza con mi moto y he decidido apretar para buscar la victoria, así que le doy las gracias a mi equipo por todo el trabajo que han hecho para que fuera posible", aseveró en declaraciones facilitadas por su equipo.