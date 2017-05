Viñales: "Ganar después de dos carreras malas me deja satisfecho"

El piloto español de MotoGP Maverick Viñales (Yamaha) ha asegurado que después de dos "malas" carreras como las del Gran Premio de Las Américas y de España, ganar este domingo en el Gran Premio de Francia sabe mejor, y ha reconocido que la competitividad de sus rivales no le ha permitido relajarse en ningún momento.

"Lo he dado todo. Después de dos carreras muy malas como han sido Austin y Jerez, llegar aquí, ganar y hacer la vuelta rápida es algo que te deja satisfecho", señaló en declaraciones a Movistar MotoGP al término de la carrera.

Por otra parte, el catalán narró la lucha que mantuvo en las últimas vueltas con su compañero de equipo, el italiano Valentino Rossi, que se fue al suelo en la última vuelta y no pudo terminar. "Valentino me ha adelantado y me ha tapado muy bien el hueco y he perdido medio segundo; venía rodando muy rápido. He cometido algún error, por eso me ha alcanzado, pero luego he pensado que era la última vuelta y que iba a exprimirme al máximo en la última curva", subrayó.

"Estaba bien colocado y he visto que Valentino ya hacía algún extraño en la tercera curva, así que él también iba muy al límite. He pensado 'o todo o nada'. Cuando se ha colado he pensado 'ahora', y he apretado al máximo", continuó.

En este sentido, el de Roses lamentó la suerte de 'Il Dottore'. "Todos los huecos que he visto los he tapado al máximo, incluso arriesgando más de lo necesario. Es una lástima que Valentino se haya caído, hubiese estado bonito luchar hasta la última curva. El equipo ha hecho un gran trabajo este fin de semana, la moto funcionaba de maravilla, esperamos ir hacia adelante con estas sensaciones y dar el máximo", indicó.

Viñales recordó también que el circuito de Le Mans "siempre" le ha aportado "muchísima suerte". "Hoy hemos hecho una carrera de un ritmo bastante rápido; probaba a relajarme, pero cuando lo hacía me volvía a cazar Zarco y tenía que seguir apretando. No me lo han puesto demasiado fácil", afirmó.

Por último, agradeció la labor del equipo Movistar Yamaha MotoGP. "Hemos trabajado mucho este fin de semana, incluso sacrificando cosas en el warm up para después en carrera encontrarse todo lo positivo", dijo. "Para una persona como yo, tan competitiva, tener dos carreras malas no es fácil, debo agradecerles el apoyo que me dan", añadió, antes de opinar que los neumáticos funcionaban "como en Argentina y en Catar, bien desde el principio hasta el final".