Sainz: "Es importante clasificarse delante porque en Mónaco no se puede remontar"

El piloto español Carlos Sainz (Toro Rosso) señaló que los entrenamientos en el Gran Premio de Mónaco será "importantísimo" clasificarse entre los primeros puestos porque en el circuito urbano no se puede "remontar" y remarcó que, de cara al objetivo del 'Top 5' en el Mundial de Constructores, necesita "un poquito más".

"Esperamos ir un poco mejor en Mónaco que en Barcelona. Ahora nos tenemos que centrar en clasificarnos mejor porque al final por una cosa u otra el equipo no encuentra el 'set up' idóneo para la clasificación y nos falta ese poquito para remontar en carrera y se nos está complicando un poquito la cosa ahora. En Mónaco es importantísimo clasificarnos en los primeros puestos porque ahí sabemos que remontar no se puede", indicó Sainz este lunes tras acudir a la presentación de una iniciativa de la Fundación Juegaterapia y el Hospital 12 de Octubre.

El madrileño valora como "muy positivas" estas cinco primeras carreras porque lleva "casi el doble de puntos que el año pasado a estas alturas". "Tengo más constancia y tengo que estar muy contento con el inicio de temporada, pero si queremos seguir en la pelea tenemos que mejorar porque ya vimos en Barcelona que quizá para ese objetivo de quintos en el Campeonato Mundial de Constructores quizás necesitamos un poquito más", matizó.

Sainz, el cual hizo una clasificación "regular" en Barcelona, acabó la carrera con "sonrisas". "Finalicé séptimo, pero aquí hay que luchar hasta el final y poco a poco, a medida que vaya pasando el año, tengo que intentar mantener la regularidad", subrayó.

Por otro lado, dejó claro no estar "sorprendido" por el quinto puesto de Fernando Alonso en la clasificación de las 500 Millas de Indianápolis porque sabía que el asturiano "lo iba hacer bien". "Luego en carrera, sobre todo en Indianápolis, puede pasar de todo y ahí ya dependes de muchos más factores que de ti mismo. Ojalá tenga suerte y desde aquí, desde Europa, le vamos a estar apoyando todos los pilotos de Formula 1 y estoy seguro de que nos representará bien", confesó.