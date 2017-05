Raikkonen: "He sido capaz de apretar un poco"

El piloto finlandés de Fórmula 1 Kimi Raikkonen (Ferrari) se ha mostrado contento con su pole para la carrera del Gran Premio de Mónaco y con haber podido "apretar un poco" cuando se le podían complicar las cosas en calificación, y ha afirmado que espera "sacar el máximo" el domingo en la prueba.

"Es el mejor sitio para empezar mañana, pero no te garantiza nada. Estoy muy feliz, ha sido un fin de semana bueno; hemos sufrido en algunos puntos, pero lo hemos conseguido arreglar", declaró en la rueda de prensa posterior a la sesión de calificación.

Aún así, el escandinavo es ambicioso y espera poder rendir todavía mejor durante la carrera. "Si te fijas, siempre puedes ir un poco más rápido. Me he sentido bien y he sido capaz de apretar un poco. Ha sido una clasificación buena y vamos a intentar sacar el máximo mañana", concluyó.