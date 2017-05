Alonso: "Es una pena, creo que merecíamos acabar la carrera"

El piloto español Fernando Alonso (McLaren-Honda-Andretti Autosport) dijo, tras haber tenido que abandonar las 500 Millas de Indianápolis a 21 vueltas para el final por una avería en su motor, que fue "una pena" porque creía que merecían "acabar la carrera" y demostrar lo que el equipo podía hacer.

"He sentido el ruido, la fricción del motor. He tenido que apartarme y he visto el humo saliendo del tubo de escape. Es una pena, creo que merecíamos acabar la carrera, experimentar la vuelta de después de acabar, no sabíamos la posición en la que podíamos haber acabado", explicó el bicampeón del mundo de Fórmula 1 en declaraciones a ESPN tras su abandono.

Alonso se ha mostrado agradecido por la oportunidad que le han dejado de competir en la IndyCar y "estar entre los mejores que corren en óvalo y ser competitivos". "Todo el día ha sido una experiencia muy agradable, desde la presentación, y luego la carrera ha sido divertida", añadió.

El asturiano admitió que el rendimiento había sido "bueno", llegando a liderar el certamen en varias ocasiones, y habló de una sorpresa "muy positiva" acudir al Indianápolis Motor Speedway para disputar una clásica del motor internacional, y reconoció que no le importaría volver el año que viene.

"Todavía es muy pronto para decirlo porque acabo de terminar esta edición, pero me encantaría volver. Sé cómo me sentiría y será más fácil que en esta ocasión el adaptarme. Ha sido una de las mejores experiencias de mi carrera por lo que doy las gracias a la Indy, a Indianápolis y a la afición", concluyó.