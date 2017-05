Oriol Servià: "El coche iba como un tiro y pensaba que la teníamos"

El español Oriol Servià (Rahal Letterman Lanigan Racing), que terminó abandonando a falta de unas pocas vueltas para el final de las 500 millas de Indianápolis que se disputaron este domingo, comentó que su monoplaza "iba como un tiro" y que llegó a pensar en que podría conseguir terminar venciendo el certamen tras una dilatada experiencia.

"Empecé bastante mal, pero cambiamos la configuración del monoplaza y después, tanto el coche como yo íbamos como un tiro, y pensaba que la teníamos, pero como dije uno no se puede ir contento de aquí", razonó el piloto de Girona en declaraciones a Movistar Plus tras su abandono a 17 vueltas del final.

Al explicar su accidente, Servià dijo que sucedieron dos cosas, siendo la primera un 'overboost' en su motor que le hizo perder algo de potencia y quedarse encerrado entre varias unidades. "Normalmente, cogía la línea de fuera, pero ahí me he quedado cerrado por dentro y el de fuera, en vez de dejarme espacio, me ha ido cerrando hasta que nos hemos tocado, y a esa velocidad no pude hacer nada", añadió.

El gerundense expresó sus ganas de terminar ganando algún día las 500 millas después de haber participado con hasta 15 equipos distintos, logrando como mejor resultado un cuarto puesto en 2012. "Voy a ganar esta carrera, la quiero ganar y, a parte, me gusta y creo que lo puedo hacer. Esta vez se ha quedado cerca, pero al final solo la puede ganar uno", expresó.

Sobre su pelea con Fernando Alonso, admitió que fue curioso encontrárselo durante la carrera cuando en los entrenamientos casi no habían coincidido. Aseguró que, cuando le vio primero, se metió presión para darle caza y que fue "divertido encontrarlo por ahí", aunque una "lástima" que ninguno haya podido acabar. Por su parte, del vencedor Takuma Sato dijo sentirse "muy contento por él" por todos sus años de experiencia y por su mala suerte en 2012, cuando colisionó en la última vuelta mientras trataba de adelantar al líder.