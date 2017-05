Fernando Alonso, nombrado mejor novato en las 500 Millas de Indianápolis

El piloto español Fernando Alonso ha sido nombrado mejor novato de este año en las 500 Millas de Indianápolis, prueba en la que debutaba el pasado domingo y en la que vio obligado a abandonar a falta de 21 vueltas cuando luchaba en las posiciones delanteras.

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 se marchó de tierras estadounidenses arropado por los cientos de miles de personas que acudieron al circuito a ver la cita con la IndyCar. Vitoreado y aplaudido al salir de su monoplaza, el español logró, en su primera participación, ganarse el respeto de la afición al motor, llegando a liderar en varias ocasiones el certamen tanto en el primer tercio como hacia la mitad de la carrera.

