Rabat: "Mugello promete ser interesante tras el resultado de Le Mans"

El piloto español de MotoGP Tito Rabat (Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha asegurado este martes que la llegada del campeonato al Gran Premio de Italia en el circuito de Mugello promete ser "interesante" tras la undécima posición de Le Mans, conociendo qué debe hacer "para mejorar".

"Mugello promete ser un fin de semana interesante después del resultado conseguido en Le Mans y los dos días de test en Barcelona. Sabemos qué tenemos que hacer para mejorar", aseguró en declaraciones facilitadas por el equipo.

Aún así, y a pesar de que los resultados "van mejorando" en carrera, en entrenamientos libres y cronometrados es donde cree que se debe dar un paso hacia delante. "Tenemos que concentrarnos, especialmente cuando las condiciones son tan cambiantes como lo fueron en Le Mans", analizó.

"De momento me está llevando mucho tiempo adaptarme a las condiciones mixtas y encontrar mi ritmo, por eso es algo que debemos mejorar. Mugello es un circuito muy especial, muy rápido, muy técnico y muy exigente, tanto con las motos como con los pilotos", argumentó.

Rabat calificó Mugello de un trazado "físicamente duro" aunque matizó que "nunca" se siente cansado porque es "muy divertido pilotar allí". "Es uno de mis circuitos favoritos y en el pasado he logrado algunos éxitos, por eso estoy deseando que llegue ya el fin de semana", apuntó.

A su vez, su compañero de equipo Jack Miller, que sufrió una caída en los entrenamientos libres de Le Mans, ha estado trabajando estos días con el fisioterapueta para reducir la inflamación de su mano derecha y su rodilla derecha, sin poder subirse a la moto.

"He estado haciendo bastante bicicleta esta semana, pero también he podido hacer un poco de supermotard y no he tenido problemas ni con la mano, ni con la rodilla, por lo que pinta bien para el fin de semana", explicó.

Sobre el circuito de Mugello, aseguró que es uno de esos circuitos especiales para él, tal y como sucede "con muchos otros pilotos". "Con las rectas tan largas necesitas caballos, pero también es un circuito muy exigente con el tren delantero, y en ese punto hemos mejorado mucho", añadió.

"Deberíamos poder recuperar en las curvas y los cambios de dirección, lo que perdamos en las rectas. Por eso, terminar otra vez entre los diez primeros, es una meta realista para este fin de semana", concluyó.