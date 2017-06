Canet: "Podremos estar luchando en cabeza"

El piloto español de Moto3 Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) se ha mostrado convencido de que podrá estar "luchando en cabeza" en la carrera del Gran Premio de Italia, a pesar de que parte desde la decimocuarta plaza, y ha resaltado que han mejorado su "ritmo" con respecto a los entrenamientos.

"La lectura positiva del día es que hemos mejorado nuestro ritmo con respecto a los entrenamientos de ayer; este es un gran paso de cara a la carrera de mañana", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo, el Estrella Galicia 0,0.

En este sentido, el valenciano cree que pueden luchar por los puestos altos. "Creo que, incluso saliendo desde la décimo cuarta posición, también podremos estar luchando en cabeza porque probablemente será como el año pasado, con un grupo muy grande. Ahora nos toca examinar la telemetría y ver en qué puntos podemos mejorar", indicó.

Por su parte, su compañero de equipo, el italiano Enea Bastianini, que partirá desde el decimoséptimo lugar de la parrilla, espera poder corresponder a su público en el Gran Premio de casa.

"Pese a que ayer encontramos una línea de trabajo muy positiva, hoy la alta temperatura de la pista ha sido un gran condicionante para nosotros porque no me ha permitido rodar tan cómodo como ayer. Nos hemos centrado en trabajar el ritmo rodando solo, pero el intenso tráfico no nos ha permitido cuadrar una buena vuelta y además, los rebufos, tan cruciales en la gran recta de este circuito, ha favorecido que algunos pilotos hayan podido ganar posiciones de manera más fácil", explicó.

"No voy a negar que la carrera de mañana será complicada partiendo desde la sexta línea, porque aquí siempre se forman grandes grupos, pero daré mi máximo para conseguir un buen resultado ante el público que ha venido a apoyarme", concluyó.