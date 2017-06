Márquez: "Tendremos que hacer una buena salida"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado que este domingo, en la carrera del Gran Premio de Italia, deberá hacer "una buena salida" para mejorar la sexta posición de parrilla, y ha reconocido que no le ha resultado la estrategia empleada este sábado en la sesión de calificación.

"No he hecho el mejor 'qualy'; he optado por una estrategia, pero no puede salir bien 18 carreras. Siempre busco lo mejor, hoy he intentado tener a Zarco de referencia para aprovechar este rebufo, que es donde mejoramos nosotros más con la Honda. No he calculado bien, he ido toda la vuelta detrás. Estamos segundos, cosa positiva, y me quedo con el paso de carrera. Mañana tendremos que hacer una buena salida", declaró en Movistar MotoGP.

Aún así, el de Cervera, afirmó que este domingo habían "mejorado bastante". "Por la mañana el paso era bueno y por la tarde era bueno con neumáticos usados. Una carrera más, en donde estoy sufriendo más es en el tren delantero. Me notó mejor con la carcasa 70, pero el compuesto se queda un poco blando", concluyó.