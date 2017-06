Viñales: "Me he sentido muy bien, he sacado mi 100% y el 100% de la moto"

El piloto español Maverick Viñales (Yamaha) ha asegurado, tras haber conseguido este sábado la pole para la carrera de MotoGP del Gran Premio de Italia, que se ha sentido "muy bien" durante la sesión, sacando su 100% y "el 100% de la moto" para terminar cuajando una actuación con la que partirá primero en la carrera.

"He empezado con el blando porque quería probar, la caída me dejó sin mucha confianza, sobre todo en los duros. Quería probar si podía hacer la carrera con el blando, pero a mi estilo de conducción le va mejor el duro. Entonces, cuando he salido con el duro, he podido bajar mis tiempos", comentó el líder del mundial en declaraciones a Movistar MotoGP.

Viñales aseguró haberse levantado "dolorido" tras la caída que sufrió en los libres de este viernes, incluso "en otras partes del cuerpo", pero reconoció que no era un "problema para pilotar". También explicó que se sintió algo peor por la mañana porque el percance le dejó "un poco tocado", pero agradeció el trabajo del equipo durante la última sesión de libres, en la que modificaron la moto para que se sintiera más a gusto.

"Me he sentido muy bien, he sacado mi 100% y el 100% de la moto, y muy contento por eso", aseveró antes de añadir que su motocicleta ha funcionado "bien" y que incluso él mismo ha mejorado tras haberse "dejado ir" en ciertos momentos.

Sobre la carrera del domingo, afirmó que Marc Márquez (Honda) saldrá con el neumático medio, con el que ha trabajado todo el fin de semana, pero que seguirá siendo "una incógnita". "Somos bastantes, estamos todos en un filo. Habrá que mejorar la moto y dar nuevos saltitos si queremos optar a la victoria. Definirán las últimas diez vueltas, como siempre", concluyó.