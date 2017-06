Àlex Márquez: "Saldré a buscar un buen resultado en mi Gran Premio de casa"

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) acude motivado al Gran Premio de Catalunya, séptima cita del calendario del Mundial y en la que saldrá a "buscar un buen resultado" ante su afición avalado por haber "aprendido la lección" de lo sucedido este pasado domingo en Mugello (Italia) donde fue tercero.

"Este es mi Gran Premio de casa, así que saldré a buscar un buen resultado este fin de semana, pero lo mismo harán todos los pilotos españoles que estén la parrilla de salida el domingo, por lo que no será nada fácil", advirtió Márquez en declaraciones facilitadas este miércoles por su equipo.

El ilerdense recordó que en Montmeló "los aficionados siempre te dan un extra de motivación, especialmente el gran contingente que vendrá de mi fan club para esta carrera", pero tiene claro que tendrá que "controlar bien" esta situación y "estar centrado en el trabajo".

"Me gusta el circuito, me encanta el ambiente y lo que quiero es divertirme en la carrera delante de mi público. Solo tenemos que mantenernos al mismo nivel que en Mugello; allí cometí un par de pequeños errores en la última vuelta, pero hemos aprendido la lección para no repetirlos", sentenció.

Por su parte, su compañero de equipo y líder del Mundial, Franco Morbidelli, recordó que en Mugello este pasado domingo tuvo que ser "inteligente" para finalizar cuarto porque "los pilotos que iban delante eran un poco más rápidos" y él no tenía "el ritmo" para seguirles.

"Este fin de semana tenemos que trabajar un poco más para mejorar la puesta a punto de la moto, y así encontrar el ritmo que nos faltó en Mugello. Estoy deseando comenzar el fin de semana en Barcelona y confío en que, junto con mi equipo, podamos mejorar nuestras prestaciones para poder estar otra vez delante", añadió el italiano.