Lorenzo: "Estoy seguro que en Montmeló seré mucho más competitivo que en Italia"

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Ducati) espera que en el trazado de Montmeló, escenario este fin de semana del Gran Premio de Catalunya, puedan "cambiar" las sensaciones que tuvieron el domingo pasado en Mugello (Italia), donde terminó octavo, y se mostró "seguro" de que será "más competitivo".

"No hay mucho tiempo para reflexionar sobre la carrera de Mugello y toca afrontar un nuevo Gran Premio donde también me siento bien y en el que he conseguido grandes resultados en el pasado. Creo que en Montmeló nuestras sensaciones pueden cambiar", comentó Lorenzo en declaraciones facilitadas este miércoles por su equipo.

El triple campeón del mundo de la categoría 'reina' advirtió que aún deben ver "cómo se adaptan todos los equipos a las modificaciones del trazado". "La referencia que tenemos del test que hicimos hace unas semanas es buena. Fui el piloto de Ducati más rápido y esto me da confianza para afrontar otra carrera ante mis fans", admitió.

"En Montmeló todo puede pasar y estoy seguro que seré mucho más competitivo que en Italia", sentenció un Jorge Lorenzo que con Yamaha ha ganado en cuatro ocasiones en Montmeló en MotoGP.