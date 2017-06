Rabat: "La puesta a punto de carrera será crucial"

El piloto español de MotoGP Tito Rabat (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha calificado de "positivo" su primera toma de contacto con la pista en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Catalunya, en los que ha firmado el sexto mejor tiempo acumulado, y ha advertido de que la "puesta a punto" de la moto será "crucial" para la carrera del domingo.

"La puesta a punto de carrera será crucial en la carrera del domingo, porque hay poco agarre y las previsiones son de muchísimo calor, así que será importante alargar al máximo la vida del neumático trasero. Será complicado mantener un ritmo tan alto, pero pienso que otra vez podremos estar cerca de los 10 mejores", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

En este sentido, el catalán reconoció que tuvo buenas sensaciones en el trazado catalán. "Hace unas semanas tuvimos un buen test aquí y hoy he podido mejorar mis sensaciones con la moto. He ido más rápido que en el test, así que el comienzo ha sido muy positivo", indicó.

Por su parte, su compañero de equipo, el australiano Jack Miller, decimoséptimo en la jornada, afirmó que la mañana había sido "interesante" a pesar de los percances por el cambio del circuito tras el accidente mortal de Luis Salom el pasado año.

"El tiempo no nos ha ayudado, pero tampoco salir y dar varias vueltas por el trazado equivocado. Esta tarde cuando he rodado en el circuito correcto no ha sido fácil. También me perdí el test hace unas semanas y tampoco tenía controlados los baches, y eso es importante cuando sales en seco y a fondo", manifestó.

Así, el piloto oceánico explicó que durante los segundos libres probaron las suspensiones para "absorber mejor los baches y hacer funcionar mejor el nuevo neumático delantero". "Los baches antes de la nueva chicane son un problema, la parte final de la vuelta no me gusta demasiado", admitió.

"Los cambios se han hecho para mejorar la seguridad y lo entiendo perfectamente, pero desde la perspectiva de piloto, el circuito no me gusta tanto como el que usábamos hasta el año pasado. Es igual para todos y me siento mejor con la moto que en Mugello. Mañana veremos si podemos recortar las diferencias y hasta donde llegamos", concluyó.