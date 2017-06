Lorenzo: "No soy favorito pero estamos entre los mejores"

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Ducati) ha celebrado haber tenido más "destellos" positivos y haber acabado segundo en la calificación del Gran Premio de Catalunya, lo que le permitirá salir en primera fila este domingo y aspirar a poder sobrepasar al 'pole man' Dani Pedrosa a final de recta y cuajar una buena carrera que haga prolongar los buenos momentos que parece estar viviendo.

"Todavía no me acabo de encontrar muy bien en curva, no tengo un gran paso por curva. Aguantamos hasta que lleguen las mejoras. Si aguanto el pilotar como hoy, podemos hacer una buena carrera. No somos los favoritos pero estamos entre los mejores", reconoció a los medios tras la calificación.

Para ello tiene una receta clara: "Hay que hacerlo bien desde la primera curva hasta la última". "Espero salir bien y aprovechar la aceleración de la Ducati y llegar primero a la primera curva. No estoy haciendo salidas especialmente buenas pero tampoco malas", apuntó el piloto de Ducati.

"En las últimas cuatro carreras, menos en Le Mans, siempre hemos dado algún destello de que estamos llegando. Vamos a intentar que se mantengan por más tiempo estos destellos y que estemos fuertes. Creo que estamos cada vez más cerca", añadió al respecto.

Y es que Lorenzo tiene buena velocidad punta y buena velocidad de crucero. "Vimos en el 'test' que aquí tengo velocidad y confianza para hacerlo mejor que en Mugello. Esta mañana sufrí, hicimos un cambio radical para la calificación y ser constante y no cometer errores será muy importante para mañana. Tenemos algo menos de desgaste en el neumático delantero que las Honda, pero atrás tenemos algo menos de agarre y deberemos encontrarlo", matizó.

Preguntado por el trazado, finalmente usado el de 2016 con la 'chicane' de la Fórmula 1 y no el previsto para las motos, reconoció que el asfalto del Circuit de Barcelona-Catalunya está mal. "Es difícil conducir y mañana será un poco una pesadilla para todos. Hoy he visto mejoras, y a ver si mañana puede pilotar como hoy", auguró.

"El asfalto está bastante mal, es una carrera muy difícil para todos. El que gestione mejor los neumáticos tendrá ventaja. Sin duda hace falta una mejora, hace diez años del reasfaltado. Se usa mucho, con los coches, el asfalto es malo y está bacheado, hay que reasfaltarlo. Para mí el circuito más seguro era el de hace dos años, con más escapatoria", se sinceró al respecto.