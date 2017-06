Àlex Márquez: "En 2014 recuperé muchos puntos, ahora también puedo"

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), ganador del Gran Premio de Catalunya, se ha mostrado convencido de que puede seguir recortando puntos a su compañero y líder del Mundial, el italiano Franco Morbidelli, como ya hiciera con Jack Miller en 2014 en Moto3, y ha afirmado que este año se ven "fuertes psicológicamente".

"Hacía mucho calor, he bajado un poquito el ritmo porque sabía que si tiraba esa vuelta no me podían seguir, y así ha sido. No me esperaba tener la ventaja en la primera vuelta, porque no estaba tirando demasiado, iba controlando, había puesto los neumáticos nuevos en parrilla. Estoy muy contento por esta victoria, además aquí en casa y cómo ha sido, ha sido muy difícil", señaló a Movistar MotoGP tras la prueba.

El de Cervera explicó también que pasó apuros durante el último tramo de la carrera. "Se ha hecho larga al final, sobre todo en las diez últimas vueltas, pero aquí sufría menos que en Jerez. Podía controlar más pero al final a Pasini lo podía mantener, pero iba al límite de delante. He intentado aflojar un poquito dos vueltas para que el neumático de delante respirara un poquito para volver a tirar. Lo hemos controlado bastante bien", manifestó.

Además, habló de su pequeño susto a 13 vueltas del final. "Me ha venido bien para decir 'está cayendo el 'grip', controla, cambia un poquito el estilo'. Sabía muy bien qué tenía que hacer en ese punto de carrera y después he vuelto a ser rápido. Ha sido una carrera más lenta que el año pasado, pero este año hacía más calor y el asfalto está peor. Estamos fuertes psicológicamente y aquí lo hemos demostrado muy bien", subrayó.

Por último, Márquez percibe un paralelismo de la situación actual con el líder, Franco Morbidelli (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS), a cuando ganó el campeonato de Moto3 en 2014, recortando hasta 44 puntos a Jack Miller. "Puede ser una motivación. Recuperé muchos puntos, ahora también puedo. Estábamos lejos después de Argentina, pero nunca hemos dejado de creer", expuso.

"Tenemos que seguir así; el factor psicológico va a ser muy importante, me siendo muy fuerte, y en Assen, que se me da muy bien, volveré a atacar", indicó, antes de bromear con el hecho de que quien gana en Catalunya vence en el Mundial. "Vamos a hacer que las estadísticas sigan un añito más", concluyó.