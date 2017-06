Alonso: "Después de 16 años coger un punto no me cambia la vida"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (McLaren) mostró su frustración por un nuevo abandono en el Mundial, a dos vueltas del final del Gran Premio de Canadá cuando peleaba por unos puntos que busca por el trabajo del equipo, "cambiando motores sobre todo", al tiempo que relató los problemas de nuevo de potencia.

"La carrera en sí ya era difícil por el déficit de potencia en las rectas. A la mitad nos adelantaban, incluso era a veces peligroso ir tan diferente al resto. Estábamos en los puntos y no pudimos acabar la carrera, pero lo intentaremos en la siguiente", indicó en declaraciones a Movistar Plus.

El asturiano rompió motor a dos vueltas del final cuando marchaba en décima posición, en la que hubiera sido su segunda carrera terminada de la temporada tras ser duodécimo hace un mes en el Gran Premio de España.

"A mí después de 16 años aquí coger un punto no me va a cambiar la vida. Para el equipo tarde o temprano hay que empezar a puntuar por el trabajo de la gente, cambiando motores sobre todo, y por eso se hace todo lo que se puede para buscar una recompensa. No soy diseñador de motores", indicó.

Por último, Alonso explicó su fusión en la grada con el público en el momento del abandono. "Los vi ahí, hay mucha afición y tengo mucho apoyo. Fui a tirar los guantes y desde abajo no llegaba y de repente me he visto ahí dentro y no podía salir. Es una muestra de agradecimiento por el apoyo", finalizó, lamentando además que saldrá último en Baku por penalizar en el cambio de motores.