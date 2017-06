Pedrosa: "Hacer 'pole' y podio aquí es muy positivo tras Mugello"

El piloto español de MotoGP Dani Pedrosa (Repsol Honda) ha asegurado tras ser tercero en la carrera del Gran Premio de Catalunya que haber firmado la 'pole' el sábado y este podio el domingo es "muy positivo" para él sobre todo después de haberse caído en Mugello en el pasado Gran Premio de Italia, y es que además ha recuperado las buenas sensaciones que tenía anteriormente.

"Pensaba que el rival iba a ser Marc, que iba a estar entre él y yo, pero la sorpresa ha sido 'Dovi'. Una carrera difícil de gestionar, hemos intentado mejorar la durabilidad del neumático pero ayer teníamos algo más de velocidad. He recuperado bastante las sensaciones, hacer 'pole' y podio aquí es muy positivo después de Mugello", aseguró a los medios tras la carrera.

Como resumen, aseguró no estar "del todo decepcionado". "Ha sido un buen fin de semana comparado con Mugello. Estoy contento de estar en el podio. Ha sido una carrera difícil, esperaba estar más arriba, pero no pude controlar bien el desgaste de los neumáticos para ser más rápido. Pero he liderado, he ido rápido, las diferencias en cabeza eran pocas", comentó.

"Dovizioso me pasaba en la recta pero no me adelantaba, y entendí que a carrera sería así y que el hombre era Andrea. Me caí el pasado fin de semana, no me quería caer y sí sumar puntos. El Mundial está complicado, se mueve mucho en cada carrera, y mientras que Yamaha y nosotros tenemos altibajos parece que las Ducati son más regulares", comentó sobre los neumáticos y los problemas derivados.

En este sentido, aportó que en la salida ya vio que el ritmo de su Honda no era el mismo que el del sábado. "He dejado ir a Lorenzo para intentar recuperar mi ritmo. Después en carrera he visto que Dovizioso estaba siempre a mi lado en la recta, que iba jugando con su velocidad, y entendí que era muy difícil porque a mitad de recta ya le tenía encima", recalcó.

"He tenido que confirmarme con este tercero, que era un buen resultado también visto como iban los neumáticos. Tenemos que trabajar para ver cómo podemos ser más regulares con los neumáticos, ante cualquier situación. Respecto al circuito, ha sido positivo pasar el fin de semana bien. Esperemos que esta vez sea definitivo y podamos dar un paso para el año que viene", argumentó.