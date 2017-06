Viñales: "Si hago carreras así dejaré de ser líder"

El piloto español y líder de MotoGP Maverick Viñales (Yamaha) ha lamentado de nuevo este domingo, tras finalizar décimo en la carrera del Gran Premio de Catalunya, las malas prestaciones de los neumáticos Michelin y ha señalado que, pese a tener el consuelo de seguir líder, si tiene más carreras "así" dejará de serlo.

"Es un drama porque me voy a casa sin saber qué ha pasado. Es un drama, porque vengo de ganar o ser segundo y ahora soy décimo cuando estoy haciendo lo mismo y no sé por qué me pasa. Si hago carreras así dejaré de ser líder rápido", comentó a los medios tras la carrera.

Por ello, a partir de ahora intentará ser más agresivo y para nada sacará la calculadora, pues tiene ahora sólo 7 puntos de ventaja sobre el ganador en el Circuit de Barcelona-Catalunya, Andrea Dovizioso (Ducati).

"Resultados como el de hoy me obligan a ser más agresivo y a no conservar o ganar sólo algunos puntos. Ahora tendré que salir más agresivo que nunca en las siguientes carreras. La gente debe saber que no es que la moto no vaya... Me siento frustrado por eso", comentó sobre los enésimos problemas de este fin de semana.

En este sentido, comentó que incluso se le pasó por la cabeza pasar por boxes. "He pensado en ir en boxes, porque en la recta me sentía mal. Pero no es la moto lo que fallaba, estoy al cien por cien seguro. En Mugello era la misma", recalcó apuntando a Michelin.