Alex Márquez: "Trataré de ganar, pero no a toda costa"

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha señalado que tratará de ganar en Assen el próximo Gran Premio de Holanda y encadenar dos triunfos consecutivos tras ganar el de Catalunya, como ya hizo en 2014, si bien ha matizado que intentará ganar, "pero no a toda costa" ya que intentará correr con cabeza y sin arriesgar.

"Assen está entre mis circuitos favoritos y desde la primera vez que corrí allí con la Moto3 he ido deprisa. En 2014 gané después de hacerlo en Barcelona, pero pienso que será difícil repetirlo este fin de semana. Por supuesto que trataré de ganar, pero no a toda costa", comentó en declaraciones facilitadas por el equipo.

Márquez reconoció que en Jerez ganó pero con errores en la carrera y que, en cambio, en el Circuit de Barcelona-Catalunya no cometío ningún error. "Tengo que seguir así, corriendo para ganar cuando sea posible y siendo inteligente cuando no se pueda. La clasificación está apretada, pero el campeonato no se gana en el parón de verano, se gana en la última carrera de la temporada", manifestó.

"Salir en estas dos carreras pensando en recortar los 20 puntos de desventaja para llegar al parón como líder sería un completo error, una equivocación que aumentaría el riesgo de caída y de salir con cero puntos", se sinceró el de Cervera.

Tercero en el Mundial a 20 puntos de su compañero Franco Morbidelli y con el suizo Thomas Luthi de por medio, Márquez comentó que si se puede acercar al italiano en las carreras de Assen y Sachsenring se irá "contento de vacaciones". "Sería volver con más ganas en la segunda parte de la temporada. Por supuesto que no será fácil, pero ese es el objetivo", comentó.

Precisamente, Franco Morbidelli reconoció que está perdiendo terreno tras dos carreras duras en Montmeló y Mugello. "Las dos últimas carreras han sido difíciles y como resultado mi liderato ha ido menguando, pero eso no me genera ninguna presión de cara a Assen. La presión es la misma que en las primeras siete carreras y afrontaremos el fin de semana como siempre lo hemos hecho", comentó.

"Después de Mugello y Barcelona sabemos que debemos mejorar un poco en las frenadas, pero confío en que trabajando duro este fin de semana podamos mejorar en este aspecto y así poder salir de Assen con otro buen resultado", argumentó.