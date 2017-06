Hamilton: "Mi destino está en mis manos, puedo decidir retirarme este año"

El piloto inglés Lewis Hamilton, tricampeón del mundo de Fórmula 1, ha asegurado que no descarta retirarse de la alta competición al final de la presente temporada, ya que no sabe lo que le "espera a la vuelta de la esquina" y prefiere vivir al día.

"Mi destino está en mis manos. Puedo decidir retirarme al final de esta temporada. ¿Significa eso que mi legado sería menos grande que si me retiro dentro de cinco años? ¿Quién puede decirlo? No me gusta hacer planes porque no sé lo que me espera a la vuelta de la esquina, no sé lo que voy a hacer", reflexionó el piloto inglés en una entrevista a Auto, la revista oficial de la FIA.

El británico deja una puerta abierta a abandonar el 'Gran Circo', como hizo su excompañero Nico Rosberg la temporada pasada, aunque aún no tiene claro lo que va a hacer.

"Si me aplico igual que me he aplicado siempre en mis carreras y lo aplico para cualquier cosa que quiera hacer en la vida, o si todavía son carreras, creo que puedo conseguir grandes cosas. Nunca voy a dejar de buscar los límites de lo que sea que vaya a hacer y siempre voy a buscar la grandeza en cualquier mundo en el que esté metido. Pienso que esta mentalidad creará mi legado", añadió.

El piloto de Mercedes, segundo clasificado del presente Mundial por detrás de Sebastian Vettel (Ferrari), dice que le gustaría mucho que le recordaran como a Ayrton Senna, su gran ídolo.

"Lo único en lo que pienso es que quiero ser conocido como un corredor duro pero justo. Espero ser recordado de la misma forma que se recuerda hoy a Ayrton Senna, ese ha sido siempre mi objetivo, parecerme a Ayrton, emularle. Espero que cuando me retire la gente pueda respetar mi compromiso, mi habilidad y mi conducción de la misma forma que respetaron la suya", explicó.

Para Hamilton las carreras son ahora mucho mejores y más divertidas para él que la temporada pasada. "Ahora es más divertido por la competencia. El coche va como el año pasado, solo que ahora hay competencia. Entre los diez primeros de la calificación hay, más o menos, medio segundo, y entre los cinco primeros sólo hay unas décimas. ¡Eso sí es una carrera de verdad! Cada milímetro, cada metro de la frenada cuenta. Todo cuenta incluso más que antes", desgranó.