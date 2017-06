Rins: "Si volvemos en Assen es porque creo que estoy preparado"

El piloto español de MotoGP Alex Rins (Suzuki) reconoció estar "preparado" para regresar este domingo a la competición en el Gran Premio de Holanda, tras ser operado de una doble fractura en su muñeca izquierda que le ha mantenido lejos de las pistas durante los dos últimos meses, y que le servirá para probarse e ir cogiendo "confianza con la moto".

"Me he visto muy bien. Me sentí muy cómodo, así que esto es bueno. Si volvemos en Assen es porque creo que estoy preparado, creo que no me va a doler mucho. Nunca he rodado allí en MotoGP, pero estoy preparado para lo que venga", expresó el catalán de sus sensaciones encima de la moto después de casi ocho semanas de su grave accidente en el Gran Premio de las Américas.

En pleno proceso de adaptación, el piloto de Suzuki Ecstar ya pudo rodar en las dos jornadas de test en Barcelona. "Me fueron muy bien porque pude ver cómo me encontraba de la lesión en la mano izquierda. La verdad es que tuve menos dolor del que me esperaba y creo que estoy listo para Assen", indicó de su esperada reaparición en el Gran Premio de Holanda que se celebrará este fin de semana.

"Estamos contentos de cómo fue el test, incluso pude probar algunas cosas que fueron bastante bien, mejor que antes de la lesión. Así que ha sido positivo", añadió el piloto más joven de la categoría reina, quien no pudo subirse a la moto "hasta la tercera semana de la lesión", aunque continuó trabajando en su adaptación gracias al "esfuerzo" de su equipo.

"Hemos hecho mucha fisioterapia para intentar volver lo antes posible. Obviamente, me hubiese gustado llegar antes del Gran Premio de Catalunya, pero era una lesión bastante seria", mencionó un Rins que, antes de fijarse un objetivo, se probará "en Assen y Sachsering para coger confianza". "Hay muchas cosas que me faltan por aprender. Sé qué hay que hacer, pero ponerlo en práctica es más complicado", apuntó.

Por último, en lo referente a la clasificación general de MotoGP, en la que los 5 primeros pilotos se encuentran en apenas 28 puntos, el barcelonés aclaró que "cada año el Mundial está un poco más ajustado". "Será bonito ver el final de este campeonato. Maverick aparecía como el favorito para ganar, pero ahora hay más pilotos arriba. A ver si nosotros también podemos estar ahí", concluyó.