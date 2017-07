El 'Kaiser' Márquez ya tiene 8 triunfos en Alemania y es líder

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) ha recalcado la importancia de haber asaltado el liderato de la categoría reina antes del parón veraniego con su victoria en el Gran Premio de Alemania, sobre todo después de un inicio de campeonato "montaña rusa", y ha explicado que a partir de ahora deben intentar "mantener este nivel y esta paciencia".

"Habrá circuitos que se nos darán peor, otros en los sabemos que tendremos que atacar, y este era uno de ellos. Sabíamos que si no ganábamos aquí estaríamos mal, casi una Yamaha nos lo quita. Debemos intentar mantener este nivel y esta paciencia", señaló en declaraciones a Movistar MotoGP.

En este sentido, recordó un mensaje que le mandó su jefe de equipo, Santi Hernández, hace unos días. "Las victorias tienen un sabor especial. Sabía que tenía que tener paciencia, hoy la he tenido. Hubo un mensaje antes del Gran Premio Holanda en el que me escribieron 'antes de vacaciones, nos vamos líderes'. Tenemos cinco puntos de margen después de este inicio tan montaña rusa. Creo que nos lo merecemos", confesó.

El de Cervera lidera ahora la general con 129 puntos, cinco más que Maverick Viñales (Yamaha), con 124. Con una unidad menos que el de Roses está Dovizioso (123), mientras que el italiano Valentino Rossi (Yamaha), cuarto en el Mundial y quinto en la carrera, tiene 119. El 'Top 5' lo cierra Pedrosa, con 103.

Además, el catalán reconoció que era "el primer sorprendido" por el ritmo de la prueba y por la aparición del alemán Jonas Folger (Yamaha), segundo.

"Intuía una batalla entre Dani -Pedrosa- y yo, pero ha aparecido Folger, que al principio me ha pasado como un cohete en la curva 11. El ritmo ha sido muy rápido, en 21, he escogido bien el neumático trasero, que era una incógnita, y eso me ha permitido sacar en las últimas vueltas ese poquito de más para abrir la distancia".

"Me ha sorprendido más el ritmo de carrera, sabía que iba a ser un ritmo de 21 al principio y de 22 al final. Folger está allí, no podía bajar el ritmo, tenía que mantener el 21. Sabía que si le abría medio segundo o seis décimas ya me iba, pero mientras estaba detrás era imposible".

Por otra parte, sobre la elección de los neumáticos, el de Cervera afirmó que su equipo tuvo que convencerle, porque él quería salir con las gomas blandas.

"Ha habido una reunión previa. Estaba convencido de que podía ir con el blando, pero mi grupo me ha convencido de que estábamos bien y que no teníamos que inventar, teníamos que hacer lo mismo que los demás, porque sabíamos que éramos un pelín superiores. Al final se ha visto que Folger, con la Yamaha, ha ido muy rápido. Me ha venido bien, un piloto más entre medias, un piloto más que resta puntos a los otros. Nos vamos líderes a las vacaciones, cosa que no hubiese pensado antes de Holanda".

Por último, el nuevo líder del Mundial quiso dedicar la victoria al piloto estadounidense Nicky Hayden, fallecido el 22 de mayo a los 35 años debido las graves heridas derivadas del accidente que sufrió mientras entrenaba en bicicleta en Italia.