Sainz: "Ha sido una de mis mejores vueltas en F1"

El piloto español Carlos Sainz (Toro Rosso) se mostró "muy contento" con su novena posición en la parrilla de salida del Gran Premio de Hungría y destacó haber conseguido una de sus "mejores vueltas" en la Fórmula 1 en una de las "calificaciones más difíciles del año".

"Ha sido una vuelta muy buena, estoy muy contento porque era una de las 'qualis' más difíciles del año. Está todo muy apretado con los Renault y los McLaren yendo muy rápido todo el fin de semana. Ha sido una de mis mejores vueltas en Fórmula 1, subrayó el madrileño, que firmó la décima posición pero saldrá noveno por la sanción de Hulkenberg.

Sainz también destacó que al salir noveno comenzará la carrera por la "parte limpia" de la pista. "Sabía que si estaba en el 'top ten' ganaba una posición extra. Sabemos que de cara a este domingo salir limpio también nos ayuda. Estoy dentro de los puntos pero hay que seguir apretando", avisó.

Por último, preguntado por los neumáticos utilizados este sábado en el circuito de Hungaroring, Sainz dijo que fue un "día difícil" para "entenderlos". "No me terminaban de funcionar en la primera vuelta. A veces sí y a veces, no. Esto me ha quitado confianza y el resto de neumáticos no sabemos cómo se comportarán", espetó.

"No sabemos qué esperar", añadió al respecto. "Ahora, una vez dentro del 'top ten' no estamos para improvisar mañana. Quiero dar gracias por estar donde estamos y deseo que mañana sea una carrera limpia", finalizó Sainz.