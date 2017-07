Hamilton: "Me voy de vacaciones un poco frustrado"

El piloto inglés de Fórmula 1 Lewis Hamilton (Mercedes) reconoció que se marcha "de vacaciones un poco frustrado" y a 14 puntos del liderato del Mundial que ostenta el alemán Sebastian Vettel, después de terminar en cuarta posición este domingo el Gran Premio de Hungría que se adjudicó el de Ferrari.

"Me voy de vacaciones un poco frustrado porque he estado apretando, dando el 100% pero es como si te sujetasen. Es como correr con un paracaídas en la espalda. Creo que las vacaciones vienen en un buen momento para aclarar la mente", indicó en declaraciones a Movistar Plus.

Hamilton no pudo dar caza a Vettel ni a Kimi Raikkonen, segundo, a pesar de recibir el favor de su compañero Valtteri Bottas, a quien terminó devolviendo la posición para terminar finalmente cuarto. "No tengo mucho que decir. Queda mucho por delante y estoy contento con el trabajo. He dado todo pero ha sido difícil. Se ha caído la radio y cuando ha vuelto había mucho que decir y mucha frustración. Lo di todo por el equipo para tratar de pasar a los Ferrari", indicó.

"Una vez que le iba a dejar pasar estaba bastante por detrás, siete segundos. Tuve que frenar mucho y era un poco peligroso. Tenía a los doblados y me he arriesgado un poco para poder ser un caballero como Bottas. Espero que el equipo pueda gestionar un poco mejor en el futuro estas situaciones porque hemos perdido muchos puntos. Ha sido un fin de semana difícil como equipo", finalizó.