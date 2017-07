Sainz: "Alonso llevaba hoy el ritmo de cabeza"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Toro Rosso) destacó el "ritmo de cabeza" que tuvo su compatriota Fernando Alonso (McLaren) en el Gran Premio de Hungría este domingo, ante el cual cedió para conformarse con una séptima plaza con la que sumar puntos antes del parón por vacaciones.

"Estoy muy contento. Ha sido un fin de semana casi perfecto, una buena clasificación y una buena salida por delante de McLaren. Después he aguantado lo que he podido pero Fernando ha llevado hoy el ritmo de cabeza", afirmó el piloto madrileño en declaraciones a Movistar Plus.

Sainz destacó su buena salida así como su decisión de contenerse para asegurar su posición. "He salido muy bien, he conseguido alcanzar a los McLaren, les he pasado y casi hago lo mismo con un Mercedes, pero he preferido controlarme", señaló.

Respecto a la acción polémica en la que el madrileño cerró el paso a Alonso, con la posterior queja del asturiano, el piloto de Toro Rosso quiso dar su opinión. "No sé lo que ha pasado, creo que tampoco ha ocurrido mucho y finalmente ha quedado en nada. Me voy de vacaciones con una sonrisa en la cara después de dos carreras sin hacerlo en las que han pasado cosas que no han dependido de mí", concluyó.