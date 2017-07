Vettel: "Ha sido realmente duro pero es un gran resultado y ha sido un gran día"

El piloto alemán de Fórmula 1 Sebastian Vettel (Ferrari) se ha mostrado satisfecho tras la victoria obtenida este domingo en el Gran Premio de Hungría en una carrera "realmente dura" en la que ha conseguido "un gran resultado" que le permite dejar a Lewis Hamilton (Mercedes) a 14 puntos justo antes del parón veraniego.

"Estoy en la luna. Ha sido una carrera muy difícil aunque no lo pareciera. Realmente dura pero hemos conseguido un gran resultado y ha sido un gran día", declaró el tetracampeón del mundo.

En un Gran Premio donde su compañero Kimi Raikkonen ha actuado de 'pantalla' ante las acometidas de los dos Mercedes, Vettel explicó que, a partir del 'Safety Car' que salió en las primeras vueltas, "había algo mal" en el coche.

"Después del coche de seguridad, había algo mal. No sé por qué la dirección comenzó a ir hacia los lados y parecía empeorar.

Entonces intenté no volver a pisar los pianos tratando de salvar el monoplaza. Tuve que estar concentrado durante toda la carrera", comentó el actual líder del Mundial.

Durante toda la carrera, tuvo que pilotar con el problema en la dirección, lo que según Vettel "no fue nada fácil". "No fue fácil. No le hice un favor a Kimi (Raikkonen) que obviamente podía ir más rápido ya que yo no tenía ritmo. Al final volvió un poco. Tuve un par de vueltas donde tuve un poco de margen y pude respirar", concluyó.

Junto a Vettel, han completado el podio del Gran Premio de Hungría su compañero Kimi Raikkonen y el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), con Hamilton en cuarta posición.